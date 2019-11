Piano di Sorrento. Cure della Strada arriva giovedì alla Sala Consiliare del Comune

Cure della strada è un progetto che si preoccupa di raccogliere fondi per situazioni di grave indigenza ed è un’associazione aperta a tutti che ha come principale obiettivo, affrontare in modo concreto la povertà e l’emarginazione sociale. Si propone di curare situazioni di grave indigenza, nelle più dimenticate periferie esistenziali, indicate dagli Organi assistenziali di zona. Propone visite mediche specialistiche a contributo volontario, interamente destinato a servizi di grave indigenza. Attraverso la generosità dei medici dell’Associazione, ogni visita medica sarà un contributo a quanti vivono nell’ombra.

L’evento si terrà alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Comune di Piano di Sorrento, con la degustazione dei prodotti della Pasticceria Primavera e Bar Banana Split. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo importantissimo evento di carità e crescita sociale.