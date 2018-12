Piano di Sorrento, Il Centro Culturale ospita un dibattito sulle scuole

Quanto ci interessiamo della scuola che frequentano i nostri bambini? Quanto sappiamo delle strutture in cui passano la maggior parte del loro tempo o di quello che a scuola mangiano? Quanto sappiamo delle difficoltà che affrontano quotidianamente i docenti e gli operatori per la carenza di spazi, di materiale, di fondi?

Cosa e quanto può fare invece l’istituzione comunale per incidere positivamente sull’universo “scuola”?

Di questo si parlerà in un incontro dedicato ai cittadini e al mondo della scuola, condotto da Monia Cilento, che si martedì 11 dicembre alle ore 17:30 presso il Centro Culturale di via delle Rose, a Piano di Sorrento, allo scopo di informare, raccogliere suggerimenti e avanzare proposte per rafforzare il “patto di corresponsabilità” tra scuole e famiglie, favorire la condivisione, la partecipazione e l’alleanza di tutta la comunità educante per garantire l’impegno delle parti in diritti e doveri ed avanzare proposte concrete alle istituzioni competenti.

L’incontro avrà forma di dibattito aperto e ognuno potrà intervenire e segnalare preventivamente domande, richieste, proposte o suggerimenti sui seguenti temi:

1. Le strutture scolastiche: stato attuale e progetti futuri;

2. I servizi a pagamento delle famiglie: il servizio mensa ed il servizio trasporto in vista dei nuovi affidamenti;

3.Attività scolastiche: organizzazione, contributi del Comune e delle famiglie, ricerca finanziamenti.