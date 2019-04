Piano di Sorrento campus della salute, giochi e libro “Napoli città del calcio ” da oggi Eventi sportivi, visite mediche gratuite e spettacoli. E poi tornei di burraco, presentazioni di libri e tante altre attività collaterali: a Piano di Sorrento si rinnova l’appuntamento con Campus 3S, la kermesse dedicata a salute, sport e solidarietà in programma da oggi a domenica nella centralissima piazza Cota. Proprio qui sarà appositamente allestito un «villaggio della prevenzione» suddiviso in aree destinate ad animazione per bambini, giochi di squadra, attività sportive, fitness, consulenze su alimentazione naturale e benessere del corpo, musica dal vivo.

IL PROGRAMMA

Già a partire dalle 15 di oggi ci si potrà gratuitamente sottoporre a visite cardiologiche, endocrinologiche, senologiche, pneumologiche, oculistiche e audiometriche, oltre a raccogliere le indicazioni di nutrizionisti ed esperti di posturologia. Fino a domenica, inoltre, sono in programma attività sportive come minibasket, minivolley, calcio a cinque, show dance, scherma, tiro con l’arco, karate e ginnastica artistica soprattutto per i più piccoli. «L’obiettivo spiega Tommaso Mandato, promotore dell’iniziativa realizzata dalla onlus Campus Salute e dall’associazione Sportform col patrocinio di Comune e Coni è sviluppare e accrescere nella popolazione una moderna idea di prevenzione e benessere, valori che hanno un’importanza determinante tanto nella vita del singolo quanto in quella della famiglia».

In più, dalle 15 alle 19 di oggi, sul palco allestito in piazza Cota saliranno cantanti, cabarettisti, attori e maghi. Ancora, alle 17, nel Gran Caffè Marianiello si discuterà di «Napoli, la città del calcio» prendendo spunto dall’omonimo libro del giornalista Paolo Trapani. Stasera alle 20.30, infine, la palestra Open Club ospiterà il torneo di burraco promosso dall’associazione Come Quando Fuori Piove. Il campus resterà aperto dalle 15 alle 19 di oggi, domani dalle 10 alle 13 e poi ancora dalle 15 alle 19 e, infine, nella sola mattinata di domenica.