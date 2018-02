Piano di Sorrento, altra iniziativa del C.R.E: “Madonna di Rosella”: Carnevale con cavalli e altri animali

Splendida iniziativa del Centro Riabilitativo Equestre “Madonna di Rosella” di Piano di Sorrento. L’Associazione Onlus, che da oltre vent’anni opera nel settore della riabilitazione equestre ha voluto lanciare un invito particolare per questi giorni di carnevale; un invito rivolto ai bambini, principalmente:

“Abbiamo pensato di regalare qualche momento speciale ai bambini. Questo è un messaggio per tutti i nostri piccoli amici che in questi giorni non vanno a scuola! Principesse, cowboy, diavoletti, cuccioli, clown… con i vostri splendidi costumi allegri venite a trovarci per conoscere tutti gli animali del laghetto, le nostre caprette, papere, salutare i nostri cavalli che aspettano di essere coccolati e magari chi lo sa ricevere una carota. Per

finire un bel giro sui nostri pony per immortalare con una bella foto questa magnifica esperienza! Quindi mamme non dimenticate la macchina fotografica!”.

L’attività del Centro è completamente rivolta ai ragazzi, sia normodotati che diversamente abili, ed è finalizzata alla riabilitazione attraverso l’ippoterapia. Si tratta dell’unica associazione di questo tipo nell’area Sorrentina. Grazie alla sua originalità, il C.R.E. risulta essere un’alternativa significativa ad altri tipi di riabilitazione e più orientata ai giovani.

L’appuntamento è in questi giorni, fino a martedì 13 febbraio dalle ore 10 alle ore 13, in via Artemano 12 a Piano di Sorrento, nei pressi del ristorante “Zio Sam”.

Contatti: 3385670353 – 3387048528 – 3392997510 – 3382196904