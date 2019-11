Piano di Sorrento, il 12 novembre a Piazza Cota il camper di salute

L’impegno dell’Associazione Culturale Cypraea onlus nella campagna di prevenzione e tutela della salute è sempre in continua attività in quanto la caratterestica principale del Camper Salute Cypraea, dotato delle strumentazioni necessarie alle ecografie, è quella di consegnare subito dopo la visita una cartellina contenente la diagnosi, il referto con le relative immagini.

L’Associazione Culturale Cypraea – onlus, fondata e presieduta da Cecilia Coppola, con sede a Piano di Sorrento, svolge da ben trenta anni attività nel campo dell’Istruzione, della Formazione, della Cultura e della Solidarietà sociale, promuovendo i temi dell’Ambiente, dell’Alimentazione, della Salute e della Pace nei vari Paesi del mondo coinvolgendo bambini, giovani e adulti, anche in condizione di disagio fisico.

Dalla terra sorrentina le iniziative della Cypraea si sono man mano diffuse in tutta Italia e poi in Europa, quindi in alcune nazioni dell’Asia, dell’Africa e del continente Americano. Una navigazione non sempre facile, ma sostenuta da una volontà forte e robusta di creare nuovi attracchi per conoscere realtà diverse e confrontarle con la propria.

Dal Circolo Artico alla Palestina ed Israele, dalla Romania alla Russia, dallo Swajli alle Filippine, dalla Spagna alla Turchia, dal Perù alla lontana Taiwan, dagli Stati Uniti al Giappone i giovani hanno dato prova di impegno serio e cosciente e hanno compreso che la “terra del futuro” ha bisogno di uomini senza frontiere, senza barriere, capaci di collaborare per essere le tenaci radici di una società ricca di valori comunitari ed umanistici.