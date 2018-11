PIANO. MANIFESTAZIONI PER 4 NOVEMBRE E CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Corteo bandistico dalla 09.30 poi messa in suffragio di tutti i caduti, e in piazza Cota scoprimento della lapide dedicata al Cappellano Massa alla presenza di tutte le autorità e associazioni del territorio, con tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Michele Massa, fu cappellano della Terza Armata e alla fine della Guerra anziché congedarsi, come suo diritto, restò in servizio per ridare una storia e dare un degno luogo di sepoltura ai Caduti. Questo compito altissimo egli esplico’senza risparmio di tempo e di energie connotando di un volto umano e paterno la burocratica ” bonifica dei campi di battaglia ”. Una modesta proposta :introdurre il Processo Canonico per il riconoscimento del titolo di Servo di Dio.