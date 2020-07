Piano di Sorrento. That’s amore show

Domenica 26 luglio 2020 sulla terrazza di Villa Fondi spettacolo musicale in due edizioni alle 20.30 e alle 22.30. Ingresso libero con posti limitati.

Un piccolo paesino in Costiera Amalfitana, una bella ragazza sempre impegnata in mille lavoretti, un italo-americano in vacanza, due improbabili angeli custodi. Questi gli ingredienti di That’s Amore!, un musical frizzante, dal sapore estivo e spensierato. A far da cornice a questa divertentissima storia romantica, le più belle canzoni italiane. Da ‘O Sole Mio a Caruso, passando per Volare, Ciao Ciao Bambina e tante ancora. Un’ora e mezza di divertimento assicurato!