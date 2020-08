Sabato 15 agosto 2020, giorno dell’Assunta, alle 04.15 in Villa Fondi, concerto”A Maria” di Elisabetta D’Acunzo con alla chitarre Federico Longo , alla tromba Gianfranco Campagnoli,Davide Costagliola al contrabbasso.

Sul suo profilo social: Elisabetta D’acunzo Attrice per indole, cantante per caso, insegnante per amore. E’ stata per l’Immacolata a dicembre scorso nella Chiesa di Mortora.