PIANO. ArcheoAperiMusica al Museo George Vallet in Villa Fondi. video & foto

Grande riscontro di pubblico con sala stacolma al Museo Vallet. Sarà stata la festa della Mamma, sarà stata la bella giornata, sarà stato il piacere di ascoltare musica tra reperti archeologici di grande valore, fatto sta, che le sedie non bastavano mai. Federico ed altri a darsi da fare per accogliere tutti. Il sindaco Vincenzo Dott. Iaccarino in prima fila con assessori e dirigenti. A precedere il concerto la visita guidata dell’archeologo Antonino Russo. Ma affidiamo alle immagini e ai video il resto del racconto di una bella giornata, che comunque si ripeterà per altre due domeniche sempre sotto l’organizzazione del Maestro Paolo Scibilia. Per l’occasione il maitre barman presidente dell’associazione nazionale Luigi Gargiulo, in collaborazione con allievi e professori dell’Istituto san Paolo di Sorrento ha proposto un nuovo e geniale cocktail aperitivo dal bel colore verde smeraldo e con gli aromi del territorio. Positanonews ha seguito con l’inviata Saraci e seguirà questi eventi riportando immagini, video, interviste e impressioni.