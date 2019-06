Con il patrocinio di tutti i comuni della Costiera Amalfitana e degli ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia di Salerno, il convegno dal titolo “Pianificazione urbanistica e vincoli paesaggistici. Ammissibilità del condono ” si terrà Giovedì 20 giugno alle ore 17:00, ad Amalfi, presso l’Arsenale della Repubblica. L’incontro che rientra nel ciclo dei seminari “Le autonomie legislative regionali differenziate” è organizzato dal prof. avv. Sergio Perongini, ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca dell’Università degli studi di Salerno.

Una tavola rotonda che vedrà coinvolti i sindaci della Costiera Amalfitana e numerosi autorevoli esponenti del mondo universitario e giuridico per trattare un tema di grande rilevanza per i nostri territori. Concluderà i lavori il vice Presidente della Giunta regionale on. Fulvio BONAVITACOLA.