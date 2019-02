PERSONAGGI DI META. IL LIBRO DI LAURO GARGIULO

83 PERSONAGGI IN CERCA DI LETTORI! Esordisce l’autore Lauro Gargiulo.

Venerdi 15 febbraio 2019, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Meta saà presentato il volume di Lauro, Personaggi di Meta. Curato dall’editore Nicola Longobardi, ne parleranno il Sindaco Giuseppe Tito, il prof Salvatore Ferraro , Bianca Balzano , Salvatore de Rosa e Antonella Viggiano.

Personaggi, uomini illustri di Meta e degli altri Comuni della Penisola Sorrentina, noti e meno noti, che l’oblio del tempo, che involve tutte cose nella sua notte, rischia di rendere sconosciuti alle nuove generazioni. Alcuni, per fortuna, sono ricordati da lapidi murate sulle facciate delle case dove essi sono nati o dove sono vissuti, ovvero poste in altri luoghi del territorio comunale. Né mancano per altri pubblicazioni ricche di interessanti informazioni.

Si tratta di poeti e scrittori, religiosi vari, artisti celebri, studiosi e docenti eminenti, esponenti politici protagonisti di tante battaglie o che si sono adoperati per il bene pubblico ed altri ancora.

I personaggi – di Meta prima e della Penisola poi – sono stati presentati in stretto ordine cronologico, suddivisi nei seguenti gruppi: 1) Letterati (poeti e scrittori); 2) Ecclesiastici; 3) Artisti; 4) Studiosi e docenti; 5) Politici e amministratori; 6) Altri.

“Mi auguro, in ogni caso, che questo mio lavoro possa servire a tramandare, specialmente alle giovani generazioni, il ricordo di questi personaggi”. dice l’autore Lauro Gargiulo

Indice del volume.

PRESENTAZIONE: prof. Salvatore Ferraro

CAPITOLO PRIMO – LETTERATI (1. Mariano Maresca; 2. Filomena De Simone; 3. Claudio Cacace; 4. Francesco Cacace; 5. Giuseppe Guida; 6. Roberto Vittorio Romano; 7. Egidio Calise; 8. Catello Coppola; 9. Nicola Pane; 10. Antonio Caccaviello; 11. Rosa Minei Astarita; 12. Laura Celentano; 13. Tommaso Di Prisco; 14. Antonietta Miele; 15. Anna Maria Gargiulo; 16. Nicola Castellano; 17. Eugenio Lorenzano; 18. Anna Malvone; 19. Francesco Saverio Mollo; 20. Salvatore Ferraro; 21. Salvatore Cangiani; 22. Arturo Esposito).

CAPITOLO SECONDO – ECCLESIASTICI (1. Padre Vincenzo Ruggiero; 2. Padre Feliciano Cafiero, ; 3. Padre Simpliciano Maresca; 4. Mons. Federico De Martino; 5. Suor Elisabetta Jacobucci; 6. Mons. Francesco Liguori; 7. Mons. Luigi Trombetta; 8. Don Gaetano Lampo; 9. Don Stefano Porzio; 10. Mons. Gaetano Pollio; 11. Padre Lino Cappiello; 12. Don Antonio D’Esposito).

CAPITOLO TERZO – ARTISTI (1. Camillo Paturzo; 2. Eduardo De Martino; 3. Luigi Crisconio; 4. Andrea (Drew) Bacigalupa; 5. Domenico Fiorentino).

CAPITOLO QUARTO – STUDIOSI E DOCENTI (1. Ferdinando Scarpati; 2. Sebastiano Enrico De Martino; 3. Antonino Fienga; 4. Luigi Cappiello; 5. Francesco Mario Soave; 6. Arturo De Maio; 7. Antonino Sposito; 8. Aniello Russo; 9. Felice Cilento; 10. Vincenzo Nastro; 11. Michele Attardi; 12. Emilio Grimaldi; 13. Francesco Ruggiero; 14. Rossano Astarita; 15. Renato Caccioppoli).

CAPITOLO QUINTO – POLITICI E AMMINISTRATORI (1. Geremia Porzio; 2. Gaetano Lauro; 3. Mariano Ruggiero; 4. Salvatore Ruggiero; 5. Martino Cafiero; 6. Clemente Cafiero; 7. Carlo Cafiero; 8. Michele Liguori; 9. Tommaso Astarita; 10. Giuseppe Liguori; 11. Antonino Pane; 12. Salvatore Cafiero; 13. Franco Mitrione; 14. Gaetano Lombardo; 15. Giuseppe Tito; 16. Lelio Cappiello; 17. Francesco De Angelis; 18. Stelio Sguanci; 19. Carlo Fermariello; 20. Domenico Maresca; 21. Salvatore Coppola).

CAPITOLO SESTO – GLI ALTRI (1. Nicola Masturzi; 2. Mario Maresca; 3. Giuseppe Gargiulo; 4. Liunard; 5. Ferdinando Imposimato; 6. Gaspare Manna; 7. Ivan Timofeevic Frolov; 8. Vincenzo Romeo).