“Permettete un pensiero poetico, quel che resta del cuore”, il nuovo libro di Gerardo Scala, presentato domani al comune di Sorrento

“Permettete un pensiero poetico, quel che resta del cuore”, libro scritto dall’attore Gerardo Scala, edito da “Il quaderno edizioni” sarà presentato domani, giovedì 3 maggio, alle ore 18:30, presso la Sala del Consiglio comunale di Sorrento. Alla manifestazione, oltre all’autore, interverranno il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, il suo vice, Maria Teresa De Angelis, il consigliere comunale Luigi Di Prisco e Stefania Spisto, presidente de “Il quaderno edizioni”.

Gerardo Scala, come un novello Diogene, si pone alla ricerca dell’uomo e lo trova annichilito dalla falsa politica, avvilito dai mass media, abbrutito dal consumismo e redento dall’amore. Sempre, però, con quel filo d’ironia che fa parte del suo Dna e che gli serve a stemperare l’amarezza di fondo.

Nonostante sia stato diretto da Carmelo Bene, Andrea Camilleri, Nanni Loi e Luciano De Crescenzo, Gerardo Scala nell’immaginario collettivo è ricordato per l’intercalare “Permettete un pensiero poetico?” e per i versi “San Gennà non ti crucciare, tu lo sai, ti voglio bene… ma ‘na finta ‘e Maradona squaglia ò sangue dint’e vene!”.