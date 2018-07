PERCORSI GRAN RISERVA: CHEF RUBIO A VICO EQUENSE INIZIA IL SUO NUOVO “TOUR DEL GUSTO”

Vico Equense (NA), 16 luglio 2018. Inizia da Vico Equense il nuovo “tour del gusto” di Chef Rubio, un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’Italia più autentica tra storie, personaggi e sapori dalla Campania al Lazio, dalla Basilicata all’Emilia Romagna. Luoghi lontani dai ritmi frenetici delle città, con il tempo che sembra essersi fermato. E dove il tempo è ancora l’ingrediente che fa la differenza per la preparazione e la maturazione di prodotti alimentari che raccontano l’identità e il carattere di un’Italia profondamente legata alle sue migliori tradizioni.

La prima tappa, dunque, va in scena sulle sponde della Penisola Sorrentina che guardano al Golfo di Napoli. È questo lo scenario che fa da sfondo alla video-guida che vede Chef Rubio protagonista insieme a Tommaso, erede di una famiglia di casari che produce provolone alle pendici dei Monti Lattari fin dal 1850. Per il primo percorso della serie, lo Chef ha infatti scelto proprio il Provolone del Monaco DOP, un prodotto diventato ormai un’icona della Penisola Sorrentina e che deve le sue peculiarità anche – se non soprattutto – al tempo, al periodo di stagionatura.

‘‘Quando si dice fare il provolone’’, Chef Rubio ci scherza su ma ha particolarmente apprezzato la dedizione e la passione di Tommaso per il proprio lavoro, quasi una storia d’amore. “Tempo, cura, conoscenza – aggiunge Rubio – in quest’azienda familiare ogni giorno si rinnova la promessa di riuscire a consegnare un prodotto che è praticamente un capolavoro”.

Come spiega lo stesso Tommaso, “è il tempo che dà il sapore al Provolone del Monaco DOP. Più stagiona, più diventa piccante”. Proprio come Peroni Gran Riserva, birre speciali della famiglia Peroni, fatte con Malto 100% Italiano, con il tempo che ne forgia le caratteristiche: sia in termini di processo produttivo più lento – dovuto al momento di extra decozione che distingue Doppio Malto, Puro Malto e Rossa – sia con riferimento al recupero della tradizione dello stile birrario di riferimento, come avviene per la nuova Bianca.