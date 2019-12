Penisola Sorrentina. Arriva il Turismo 4.0: lunedì la presentazione a Vico Equense

Si è spesso sentito parlare del Turismo 4.0 soprattutto negli ultimi anni. Ora questo nuovo concetto si sta sviluppando notevolmente anche in Penisola Sorrentina, dove si terrà un incontro di presentazione a Vico Equense presso la Sala delle Colonne dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso. La nuova realtà di questo nuovo modo di vedere il turismo verrà illustrata durante l’evento “Turismo 4.0, una nuova prospettiva per la Penisola Sorrentina”. L’iniziativa, promossa dal patto territoriale della Penisola Sorrentina, collabora con l’istituto di ricerca IRCSIA, e vedrà la presenza del Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore e, tra i tanti, il Presidente del patto territoriale Penisola Sorrentina, Donato Aiello.

In sintesi, Turismo 4.0 è il nome della tendenza attuale di elaborazione di grandi quantità di dati raccolti da una grande quantità di viaggiatori, per creare un’esperienza di viaggio personalizzata e quindi differente da quella di moltissimi altri. Si basa su una varietà di moderne tecnologie informatiche high-tech, – specialmente digitali, – che aiutano a raccogliere le informazioni su una moltitudine di viaggi. Il termine deriva dal nuovo paradigma nell’industria, noto come Industria 4.0, i cui concetti vengono applicati anche nel caso Turismo 4.0, fermo restando che si tratta comunque di 2 concetti differenti.