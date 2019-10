Pd Massa Lubrense domenica si parte con tesseramento

Domenica 13 ottobre, dalle 17.30, presso l’Antica Residenza Cerulli, si svolgerà la festa per il tesseramento del circolo di Massa Lubrense del Partito Democratico.

Dopo un lungo percorso, durato all’incirca cinque anni, in cui il mondo PD, ed il nostro circolo in particolare, sono stati totalmente stravolti, il Circolo di Massa Lubrense può dirsi finalmente pronto a ripartire.

In questi cinque anni è successo praticamente di tutto: siamo stati commissariati, poi c’è stata la fase Renziana e adesso, dopo tante lotte per evitarne la scomparsa, il nostro circolo è finalmente pronto a rilanciarsi.

DOMENICA SARÀ PIÙ CHE UN TESSERAMENTO, abbiamo puntato molto sul rendere questo appuntamento un incontro plurale con tesserati, amici, e perché no anche critici.

Crediamo nella pluralità della politica e nel confronto, che vogliamo mettere al centro del nostro percorso di crescita.

Abbiamo organizzato la “festa del tesseramento” in modo da poterci incontrare e discutere con tutti, infatti domenica 13, abbiamo pensato di suddividere il pomeriggio in tre momenti diversi: un primo in cui si parlerà del PD, sia dal punto di vista locale con la presentazione di un “manifesto di idee” che il direttivo in carica vuole proporre come pietra miliare del PD di Massa Lubrense, che nazionale, anche grazie alla presenza di ospiti come: Marco Sarracino dalla direzione nazionale del PD, Stefania Astarita dalla direzione regionale PD e Ilaria Esposito segretario GD Napoli. Successivamente si aprirà il dibattito che, come già detto precedentemente, sarà aperto a tesserati e non.

Infine il pomeriggio si concluderà con un piccolo aperitivo.

Speriamo che l’invito possa essere accolto con favore dai lettori, e ringraziamo per lo spazio dedicatoci.