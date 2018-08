Grazie ai Comandanti Mario Mongiovì e Gennaro Benincasa, e alla loro grande disponibilità, ormai consolidata da anni, si terranno a partire da ottobre con iscrizione ai primi di settembre, i corsi per il conseguimento della patente nautica. In questi otto anni passati, sono stati tantissimi i fruitori di questa opportunità offerta dall’UNITRE. Il diporto nautico ,da un semplice giro in gommone con la fidanzata o i familiari ad una possibilità di lavoro nel condurre turisti in gita a Capri.