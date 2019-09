Passeggiando tra uliveti. Festival Ethnos

Sabato 28 settembre 2019 dalle ore 16:00 Festival Ethnos presenta

Passeggiando tra uliveti: a cura di Proloco Due Golfi

Sant’Agata – Raduno largo Ludovico da Casoria c/o ufficio turistico- sede Pro Loco

Partecipazione gratuita. È consigliata la prenotazione tramite mail a: prenotazioniethnos@gmail.com

ℹ Per informazioni: Pro Loco Due Golfi – tel. 081/5330135 Cell. 3337377225 – 3388473549

Una passeggiata per le antiche strade, costeggiando rigogliosi uliveti, coltivazione tipica della parte collinare del comune di Massa Lubrense. Tutti gli uliveti sono condotti a livello familiare.

La passeggiata terminerà nella frazione Annunziata ove si terrà il concerto.

Itinerario: Sant’Agata – Canale – Pastena – Aragona – Gesine a S. Francesco – Petriere – Turro – S. Maria – Annunziata.

Partenza: alle 16.00 da Sant’Agata – Raduno largo Ludovico da Casoria c/o ufficio turistico-sede Pro Loco

Dislivello: 200 m.

Difficoltà: Bassa

Tempo medio di percorrenza: 1.30 h

Ritorno: alle 20:30 circa. Il ritorno, dopo il concerto, ha due diverse soluzioni: a piedi su un percorso più ridotto rispetto all’andata o bus di linea SITA da bivio S. Maria (19.35 o 20.50)

Parcheggio: a pagamento presso il Parcheggio alle spalle della farmacia

Si consiglia l’uso di scarpe antisdrucciolo ed abbigliamento comodo.

Una produzione: La Bazzarra

“Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura.