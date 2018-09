Panetteria Tramonti Bistrot, dal salato al dolce per tutti i palati!

Manca ormai una settimana al lancio per la nuova apertura della Panetteria Tramonti Bistrot. Walter Pironti, maestro panificatore del paese collinare della Costiera Amalfitana, promette tante bontà dal salato al dolce nel suo Bistrot, che aprirà i battenti sabato 6 ottobre, alle ore 17, nella Galleria Nuceria a Nocera Superiore.

Scoprirete le tante specialità prodotte con passione da Walter, con la nuova apertura in Via Petraro Pucciano. L’unica cosa che vi sveliamo è che Panetteria Tramonti sarà vocata alla promozione dei migliori prodotti del territorio costiero, infatti ci sarà anche una freschissima granita realizzata da “Cupptiello on the road” Antonio Iovieno, con vero limone sfusato amalfitano. Sabato 6 ottobre, ore 17 a Nocera Superiore, venite a provare le bontà di Panetteria Tramonti Bistrot.