Pane Ammore e Tarantella- FESTA DELL\'ARTE E DELLA GASTRONOMIA

L’evento “Pane Ammore e Tarantella” si svolge il 15 – 16 -17 Novembre 2019 nel centro storico di Avella Città d’Arte in provincia di Avellino, nella meravigliosa Valle del Clanio, polmone verde dell’ Irpinia. La cittadina è situata al centro della Campania a confine con la provincia di Napoli, è raggiungibile in poco tempo e ben collegata con tutte le città e province campane. L’evento mette in risalto il simbolismo: il pane è simbolo dell’unione e della famiglia ma anche della tradizione culinaria.

L’amore invece racchiude tutto: la vita, la passione, il calore e l’attaccamento alle proprie radici, alla propria terra.

La tarantella simboleggia l’armonia ovvero il ritmo che seguono i giovani e quindi l’entusiasmo che riescono a diffondere tra la gente che vi partecipa.

Pane Ammore e Tarantella è una ricetta fatta di cultura, arte, musica, artigianato e tanta enogastronomia con piatti tipici tra cui la Nocciola di Avella, una vera prelibatezza conosciuta in tutto il mondo.

Non può mancare poi il buon vino protagonista assoluto di questa edizione che si svolgerà durante l’estate di San Martino. Il centro storico con i suoi antichi palazzi e meravigliosi giardini si trasformerà per accogliere migliaia di persone tra le stradine e nei portoni accompagnati da musica popolare e tarantella montemaranese. A tutto questo si aggiunge la scoperta del ricco patrimonio archeologico di Avella con un Tour Itinerante tra l’antico Anfiteatro Romano, il Castello Normanno, il meraviglioso chiostro del Convento Francescano e il giardino del Palazzo Baronale. Un pizzico di follia e altrettanta allegria per regalare al pubblico momenti di puro piacere.

