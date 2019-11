PalinuroMusicFestival ; il calendario di evneti de La Sirenella di Palinuro

L’estate che ci siamo appena lasciati alle spalle verrà ricordata come ricca di eventi, serate e divertimento qui nel Cilento, che come ogni anno si conferma una delle mete più rinomate per la night life, il mangiar sano, l’ospitalità e il suo mare meraviglioso.

Con l’arrivo dell’autunno la domanda più ricorrente è: quali locali sono ancora aperti nel Cilento?

Seppur l’offerta sia minore rispetto a quella estiva, il Cilento resta una delle mete preferite dagli amanti del buon cibo, del benessere e del divertimento, soprattutto nel weekend, nelle giornate di sabato e domenica. Sono proprio questi, infatti, i giorni che La Sirenella di Palinuro ha pensato di proporre, lanciando un nuovo progetto denominato #PalinuroMusicFestival, volto ad abbracciare un vasto pubblico, grazie ad un mix sapiente di buon cibo, live music con tributi musicali a band famose, serate di musica commerciale, notti cubane ed eventi reggaetton.

Ogni serata inizia dalla cena, La Sirenella infatti propone convenienti formule, pizzeria o ristorante, a partire da soli 20,00 €. Gli amanti della comodità e del relax possono scegliere il pacchetto “week end con gusto”, a partire da soli 65,00 €, con incluso nel prezzo, oltre alla cena ed al pernottamento con prima colazione in hotel 4 stelle, anche l’ingresso agli eventi. Per chi avesse già impegni a cena, le porte della sala eventi de La Sirenella si aprono alle 22.30 ed è possibile riservare tavoli con bottiglia anche nell’ambito privè.

Ecco il nutrito calendario di eventi per il mese di Novembre:

Domenica 10 novembre “Alegria Cubana” Cena & Live Music con il famoso gruppo di musica cubana UNI’ UNI’ atmosfere e ritmo della musica più coinvolgente del mondo.

Sabato 16 novembre “Momento Reggateon” in consolle DIEGO RAY l’animazione e la musica di uno dei dj più apprezzati dal web e dal popolo della nightlife cilentana.

Sabato 23 novembre primo dei due appuntamenti con le Tribute Band per la prima volta a Palinuro REWIND in omaggio al grande Vasco Rossi

Sabato 30 novembre il secondo appuntamento a chiudere questo mese di eventi de La Sirenella ci saranno gli 838 – MAX PEZZALI in omaggio agli 883 anch’essi per la prima volta a Palinuro.

Per tutte le info e prenotazioni ecco il numero 09741926531 oppure visitate la pagina ufficiale Facebook a questo link https://www.facebook.com/LaSirenellaPalinuro/