Pagani: Al via i festeggiamenti della Madonna delle Galline. Da oggi l’apertura del Santuario

Tutto è pronto per l’evento più atteso dai paganesi. A Pagani, infatti, cominciano oggi alle 18.00 i festeggiamenti della Madonna delle Galline, con l’apertura del Santuario.

Un anno di lunga e trepidante attesa destinata a consumarsi in poche ore che racchiudono il senso di appartenenza, i valori, la tradizione di una comunità. I festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline iniziano proprio con il rituale gesto dell’apertura delle porte del santuario, chiuse da Pasqua per allestire il trono e preparare la statua della Santa Vergine.

Dopo l’apertura del Santuario, sarù possibile ammirare la mostra fotografica dal titolo Istantanee della festa a cura dell’associazione “Ambress, Am…press”, che si terrà presso il Palazzo Pinto, che resterà visitabile a Palazzo Pinto in piazza Bernardo d’Arezzo fino al 5 maggio. La giornata si concluderà alle ore 22, con l’esibizione dei Mistica in un Concerto di Musica Sacra dal titolo “Tra Laico e Popolare”con Vincenzo Romano e Laura Paolillo.

I festeggiamenti continueranno domani, 27 aprile, a partire dalle 10.30, presso il salone della Nunziatella con “La festa, la tutela e la valorizzazione del patrimonio orale o immateriale”, un’ occasione per parlare, raccontare e descrivere cosa rappresenta la Festa della Madonna delle Galline per l’intero territorio.

Domenica 28 aprile, invece, alle 9 ci sarà la solenne processione della Madonna delle Galline, con l’apertura dei toselli al passaggio della Vergine e la degustazione di tagliolini a cura della Federazione Italiana Cuochi.

Lunedì 29 nell’ambito dell’edizione 2019 del “Ritmofestival, Suoni dal Cuore” presso i toselli sarà nuovamente il momento della musica popolare. Il 30 di Aprile il momento più atteso di questa Festa della Madonna delle Galline 2019 con il concerto di Eugenio Bennato in piazza Corpo di Cristo.