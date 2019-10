Da Padula ad Amalfi Mario De Bonis per il 35ennale della scomparsa di Eduardo De Filippo alla presenza del Presidente Onorario dell’Associazione alle manifestazioni culturali che si svolgeranno nelle città di:

PADULA (Sa) il 27 ottobre 2019, ore 9, nella sede dell’Università Telematica “Pegaso”, presso la Certosa e nella VI Edizione del Concorso di Arte e Poesia 2019 , per il Centenario “Opera Nazionale del Mezzogiorno d’Italia”;

TORRE ANNUNZIATA (Na),lunedì 28 ottobre , ore 10, nel Liceo Artistico Statale “Giorgio De Chirico,per un ricordo soprattutto del grande LUCA DE FILIPPO, che dedicò una preziosa sua presenza ai giovani allievi della Scuola, prima della immatura scomparsa;

AMALFI (Sa), giovedì 31 ottobre, ore 10:30 nella Biblioteca Comunale e per il Centro di Cultura e Storia Amalfitana per commemorare soprattutto il grande EDUARDO DE FILIPPO nel trentacinquennale della sua scomparsa, in uno al figlio LUCA,già storico rotariano di Napoli.

La conferenza è un memorial di immagini, in una “colonna visiva” con la recita di poesie napoletane, tra le 200 di Eduardo, di cui al libro “Eduardo visto da vicino”.