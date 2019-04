Olimpiadi dello Sport in Costiera amalfitana. Tutta… Birra Ravello Cups

Proseguono i preparativi per allestire il ricco programma che tra sport, salute e cultura, riempirà l’estate in Costa d’Amalfi.

Il “Birra Ravello Cups”, la manifestazione sportiva e culturale che si terrà nei paesi della Costiera Amalfitana quest’estate, è pronta a partire. Una sorta di Olimpiade della Costa durante

la quale, oltre agli eventi sportivi, saranno proposti anche appuntamenti culturali, di educazione alla salute e all’ambiente. Le discipline sportive interessate saranno: calcio, calcio a 5, calcio

tennis, tennis, beach volley, volley, basket, beach soccer, tennis da tavolo, biliardo, calcio balilla, karaoke, scacchi, burraco, pesca, tiro alla fune, atletica (100 mt, 200 mt, staffetta),

fotografia, poker. In moltissimi hanno già dato la disponibilità per rappresentare il proprio paese. Il prossimo 10 aprile sarà il termine ultimo entro il quale ogni comune dovrà comunicare

gli sport ai quali prenderà parte. Chiunque voglia rappresentarlo durante i giochi, abbia bisogno di informazioni o voglia collaborare con l’organizzazione può contattare il proprio referente:

Vietri sul Mare Davide Scermino 3455119691

Cetara – Antonio De Bonis 3331757092

Maiori – Francesco Rescigno 3333425130

Tramonti – Roberta Taiano 3289186925

Minori – Oscar Farace 3331354021

Ravello – Alessio Amato 3485320964

Scala – Kevin Mansi 3383785394

Atrani – Salvatore Corniola 3470850550

Amalfi – Michele Abbagnara 3669826893

Conca Dei Marini – Alessio Castaldo 3315898502

Furore – Felice Porpora 3348636900

Agerola – Assunta Petrucci 3382822448

Praiano – Angelo Aiello 3315332511

Positano – Delfo Palumbo 3314260726