OCEANO READING COMEDY

con Diana Facchini, Silvana Natale, Teresa Savarese, Marilena Altieri, Mario Mongiovì, Rosario Fiorile.

liberamente ispirato e tratto da:

Oceano Mare – Romanzo – di Alessandro Baricco.

Luci Paola D’Amico

Rielaborazione e stesura testo, Musiche e Regia Mimmo Bencivenga

Sabato 16 marzo ore 20.30

Domenica 17 marzo ore 19.30

Teatro Auditorium Don Luigi Verde

(Teatro della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes)

Via Bartolomeo Capasso 2/d Sorrento

Parcheggio gratuito in area parcheggio del giardino della parrocchia

Ingresso gratuito.

Il progetto di questa comedy è per raccogliere fondi per il restauro della Chiesa della Rotonda, destinata ad accogliere incontri letterari, musicali, sociali e tanto altro e a divenire un polo culturale in Penisola Sorrentina.

Un piccolo vostro contributo libero sarà devoluto per intero alla partecipazione nostra per la realizzazione del progetto.

Cestino con offerta libera

Un progetto; Compagnia della Bibliolibreria Indipendente

Oceano, la Reading Comedy, soon on stage

Sei stato invitato