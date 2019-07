In occasione del festival Agerola sui Sentieri degli Dei, la premiazione a Piero Nappi, grande pilota napoletano

LA PERFETTA DEFINIZIONE DI PIERO NAPPI.

ECLETTICO E VELOCE.

L’1 settembre ad Agerola la consegna del premio alla carriera della Scuderia Vesuvio al pilota napoletano.

Una premiazione in occasione del festival Agerola sui Sentieri Degli Dei.

Piero Nappi è un Signore dell’auto, di quelli che ce ne sono ancora pochi in giro.

Un appassionato vero, un pilota in grado di passare dalle vetture turismo, alle GT, ai prototipi senza difficoltà.

Dai rally alle salite, dalla 24 ore di Le Mans alla Pikes Peak, la carriera agonistica di Piero Nappi riflette il suo eclettismo.

Una bellissima storia di passione e velocità, che cercheremo di raccontare, completa dei suoi tanti aneddoti, il prossimo 1 settembre in occasione di “Sui Sentieri degli Dei” ad Agerola, al Parco Corona di Bomerano a partire dalle 20.30, quando gli sarà consegnato

un meritatissimo premio alla carriera dalla “sua” Scuderia Vesuvio” e che ci darà la possibilità di incontrarlo e conoscerlo ancora meglio.

Un’occasione da non mancare!