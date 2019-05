Nuovo spettacolo di Antonello De Rosa

Quella traccia di Mamma di Antonello De Rosa

Un fine settimana all’insegna del Teatro sociale quello proposto da Antonello De Rosa, il regista teatrale, che porterà in scena uno scena uno spettacolo dai colori intensi, “Traccia di Mamma”, venerdì 10 sabato 11 e domenica 12 Maggio ore 21.00 presso la ex Chiesa di sant’Apollonia in Salerno, polo culturale della città salernitana. Uno studio sulle “Tragedie Minimali” di Annibale Ruccello, di cui il regista è sicuramente uno dei maggiori rappresentanti. La scelta del regista di portare in scena gli elementi fondamentali che discriminano ogni uomo, la Solitudine ed il Dramma…un Dramma che scava dentro l’interiorità dell’uomo ponendoci davanti i fantasmi di una vita. E’ la storia di una donna che ha perso una figlia a causa del rapporto complicato con la stessa, frutto di una società in cui i riferimenti sono sempre più assenti; la perdita della figlia, quindi la tragedia rende folle questa madre che rinchiusa in un manicomio rievoca la storia della sua Tragedia…Tragedia e Fede alternano questo testo in cui De Rosa ha miscelato sentimenti e allegorie capaci di immobilizzare lo spettatore in un vortice di emozioni pure.

Lo spettacolo è vincitore del Premio della Critica 2015 al Festival Nazionale “Le Voci dell’Anima” di Rimini e non a caso viene proposto al pubblico nel fine settimana dedicato alla celebrazione della festa della Mamma. Per info e prenotazioni scrivere a scenatetarosalerno@gmail.com oppure contattare il numero telefonico 3922710524.

Antonio Di Giovanni