UNA NOTTE SUL RIFUGIO DI SANTA MARIA DEL MONTE

Rifugio Santa Maria dei Monti

Venerdì 22 e Sabato 23 giugno 2018

Tramonto e Alba con breve escursione nei d’intorni evento aperto a TUTTI ma è obbligatorio prenotarsi per organizzarsi al meglio GRAZIE.

Il ritrovo è fissato alle ore 15,45 a Meta di Sorrento automuniti o in alternativa prenotarsi per raggiungere Agerola da dove si partirà lungo la bretella 367 per raggiungere il sentiero CAI 300 e proseguire per Santa Maria dei Monti. Al mattino sveglia per alba e dopo la colazione escursione nei d’intorni. Il rientro è previsto alle ore 21,00 circa a Meta di Sorrento.

Si precisa che può sembrare qualcosa di impegnativo ma vi assicuro che di impegnativo qui ci vuole solo la buona volontà.

L’invito è rivolto TUTTI e TUTTI possono invitare amici e parenti senza alcuna distinzione…. sesso, religione o appartenenza politica diversa, sono tutti bene accettati. UNICA e ripeto unica eccezione è rispettare il “DECALOGO” per evitare equivoci.

P.s. chi vuole può raggiungere la comitiva anche solo sabato a Santa Maria dei Monti.

ALLORA SIATE PRONTI SI PARTE PER QUESTA NUOVA E AFFASCINANTE AVVENTURA.

SI COSIGLIA DI EQUIPAGGIARSI IN MODO IDONEO PER L’OCCASIONE:

a) Scarpe da trekking o almeno con fondo in gomma scolpito, meglio se a collo alto;

b) Sono consigliati i bastoncini da trekking;

c) Abbigliamento a strati con la possibilità di togliere o aggiungere indumenti secondo le condizioni atmosferiche che possono variare;

d) Zaino con panino, acqua e nù poco e buon vino;

e) Giubba impermeabile da tenere sempre pronta;

f) In caso di sole munirsi di copricapo;

g) Inoltre è opportuno portare occhiali da sole, binocolo, macchina fotografica;

h) Si consiglia sacco a pelo leggero per la notte e torcia;

i) munirsi di “set per mangiare”, questo per evitare spreco di plastica e ognuno provveda per il suo fabbisogno.

Si invitano i partecipanti a munirsi di set per consumare i prodotti (piatto, forchetta, cucchiaio, coltello, bicchiere e tovagliolo) l’organizzazione come già ribadito in altre occasioni non porterà più alcun prodotto di plastica questo così eviterà ogni spreco inutile.

SI PRECISA che in caso di cattivo tempo (pioggia) l’escursione verrà rimandata a data da destinarsi (pertanto non telefonate).

Partecipa, ricordando: “UN’ESCURSIONE AL MESE FA TOGLIERE QUALCHE PESO” (non solo dal corpo ma anche dalla testa).

Non perdere l’occasione di vivere una giornata diversa, invece di stare seduto sul divano in apatia completa!!!!!!!!!!

SI RICORDA CHE SI VIAGGIA SEMPRE E SOLTANTO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA: PERTANTO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.

Recapiti: Recapiti: 081/5330670 – 3280031306 –info@prontisiparte.it