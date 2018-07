L’Oasi di Leo Food e Drink porta la musica delle tradizioni e le specialità del territorio in “Una notte di mezz’estate”. Sabato 7 luglio (a partire dalle 21), a Tramonti, presso il chiosco bar situato sulla strada provinciale, sarà possibile consumare prelibatezze con menù fissi e prezzi modici, in serata estiva che sarà allietata con la musica e la simpatia de “A’ Paranza do Tramuntan”. L’Oasi di Leo vi aspetta, con tante bontà sfiziose e del buon vino: il divertimento è assicurato!