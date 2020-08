Notte di stelle a Ravello con la musica di Nello Daniele!

Ravello, venerdì 14 agosto alle ore 20.30 ospita in Piazza Fontana Moresca Nello Daniele live in quartetto acustico.

Un viaggio tra la musica folk, blues e jazz mediterraneo.

Nello Daniele propone in acustico alcuni brani della sua discografia personale ed interpreta la musica di suo fratello Pino: Daniele canta Daniele!

Un percorso tutto cantautoriale che va a toccare e ad eseguire brani storici come: Quanno chiove, Je so pazzo, A me me piace o blues, Napule è…, Yes I Know my way, Bella mbriana, Terra mia…

Ospite della serata la giovane cantautrice napoletana Cristina Cafiero che con la sua voce viscerale si esibirà in una performance passionale ed intensa. Ad accompagnare Nello un quartetto di tutto rispetto: al contrabasso c’è l’ex Avion Travel Vittorio Remino, alla batteria e percussioni Vicky De Blasio, al sax Tony Panico.

La serata è rigorosamente su prenotazione per il rispetto delle norme previste dal protocollo anti-Covid19. Si potrà assistere al concerto da uno dei tavolini dell’Hotel Bonadies, dall’Hotel La Moresca, dal Caseificio Staiano, dal Sisina’s Snack Bar.

Il menù proposto andrà dal tagliere di salumi della Locanda Moresca e del Caseificio Staiano agli snack e ai panini del Sisina Bar, fino ad un menù alla carte del Ristorante Bella Vista sul mare dell’Hotel Bonadies.

Verrà offerto a tutti i presenti un Calice di Vino del Consorzio Vesuvio dop e dell’Azienda Vinicola Bellaria.

Evento su prenotazione Tel. 089857096