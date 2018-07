NOTTE BIANCA SALERNO 6/7/8 luglio 2018 VETRINE D’ARTISTA

Al fine di favorire l’incremento delle vendite delle attività del Commercio, dell’ Artigianato del Turismo e dei Servizi della città di Salerno, la CIDEC ha inteso realizzare un progetto artistico, cercando di coniugare diversi segmenti tali a soddisfare le esigenze di una vasta tipologia di pubblico. Non si tralascia un momento di orginalità che crea il distinguo con le solite proposizioni di spettacolo, che solitamente avvengono durante la kermesse.

La Notte Bianca Week-end Salerno nasce nell’estate del 2011 con l’intento di favorire l’incremento delle presenze in città di visitatori e turisti e nel contempo le vendite delle attività del commercio e dell’artigianato salernitano.E’ un grande evento capace di coniugare qualità, senso artistico, immagine ed coinvolgimento totale di una intera città che continua nel suo percorso di cambiamento

Torna quindi la Notte Bianca a Salerno: tre serate 6/7/8 luglio 2018 in cui la città si accenderà a tarda ora con l’intervento di tantissimi ospiti, fra cantanti e comici (vedere il programma)…ma non solo

nelle vetrine dei negozi che hanno aderito ci sono esposte opere di artisti pittori , scultori , fotografi

fra cui Anna De Rosa artista ecosostenibile con le sue opere realizzate con il riciclo dei cosmetici appropriatamente messe dalla curatrice Tiziana Fresa presso PROFUMERIA ANNA sul corso e da SCARPERIA a Pastena perchè rappresentanti un bel paio di scarpe rosse! ADR