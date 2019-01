Note tra la Storia. La banda musicale città di Massa Lubrense nella Chiesa dei Santi Felice e Bacolo

Sorrento – La musica ha sempre affascinato la natura umana cattura la nostra attenzione, rappresenta una sorta di sottofondo alla nostra vita: chi non ha mai legato un ricordo ad una canzone? Ma ben prima che telefonini e computer ci inondassero di musica, per ascoltare dei pezzi d’autore bisognava attendere le feste patronali: statue e devoti erano accompagnati da solenni e gravi note eseguite da “bande municipali” e la sera, quando il “mistico” lasciava il posto al “mastico”, tutti attendevano con trepidazione il cosiddetto “concertino”. Massa Lubrense, però, a differenza dei paesi limitrofi, non aveva bisogno di sborsare cifre astronomiche per assicurarsi il complesso bandistico più in voga: la banda municipale (e che banda!) la teneva e la tiene tutt’ora in casa. Di fatti da quasi 180 anni, il Complesso musicale città di Massa Lubrense accompagna riti religiosi, cerimonie civili sul territorio comunale, la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e l’Isola di Capri.

Dopo aver eseguito ben due concerti nell’ambito del comune di Massa Lubrense nelle chiesa di San Pietro Apostolo a Monticchio e l’altro nella storica ex Cattedrale, la banda massese, chiuderà il ciclo dei concerti natalizi nella Chiesa dei Santi Felice e Bacolo a Sorrento, altrimenti conosciuta in Penisola Sorrentina come la Chiesa del Rosario, domenica 13 gennaio alle ore 19,30.

Sarà una serata dove il pubblico sarà riportato al clima natalizio appena trascorso con una serie di coinvolgenti brani musicali a tema, ma oltra questo a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera che verrà a crearsi, saranno i piccoli allievi della scuola musicale della banda, alcuni dei quali già pronti ad inserirsi tra i grandi per dare continuità ad una Banda quella di Massa Lubrense, tra le più antiche della penisola sorrentina e con grosse tradizioni musicali.

Gli spettatori potranno rivivere la magica atmosfera del Natale attraverso i “classici” come Silent Night, White Christmas, Sonata di Natale, Adeste Fideles ed altri ancora diretti dal giovane Maestro anch’egli Massese Ivan de Gregorio che dallo scorso mese di novembre a accettato la direzione musicale della banda di Massa Lubrense.

La serata di Domenica 13 è stata voluta ed organizzata dalla Venerabile Arciconfraternita del Rosario, guidata dal Priore Carlo Incoronato e dal Rev.do Francesco Saverio Casa a chiusura delle Cerimonie Natalizie nella chiesa di Via Tasso a Sorrento.

Dopo il 13 gennaio, per i componenti del Complesso Musicale di Massa Lubrense, parte la stagione bandistica 2019, infatti il 27 gennaio saranno impegnati nella prima processione dell’anno nella frazione di Pastena.