Nuovo appuntamento per “Note in Cammino”, il primo trek& music in Penisola Sorrentina, organizzato dalla Pro Loco di Vico Equense con il patrocinio della Città di Vico Equense, in programma domenica 15 luglio 2018, a partire dalle ore 17.00.

Punto di ritrovo, l’ingresso dei seicentesco Convento di San Francesco a Vico Equense, per una breve visita guidata del suo interno.

Successivamente, inizierà il percorso di trekking: i partecipanti si inerpicheranno lungo una delle tante strade strette e tortuose che sembrano condurre tutte verso il cielo, raggiungendo la sommità di un colle dove si scopre una monumentale struttura cinquecentesca che dà nome, forma e sostanza all’azienda vinicola: Abbazia di Crapolla.

Si avrà quindi modo di visitare – guidati dai propietari- l’azienda ed i vigneti per poi farsi ammaliare dalla luce del sole che fa capolino sul mare della Penisola Sorrentina.

E’ il momento di assaggiare ciò che sapientemente viene prodotto nelle colline vicane.

Ripercorrendo la stradina separa il Convento di San Francesco da Crapolla, si approda al Belvedere.

E’ proprio qui che inizia la seconda parte dell’evento: vino e prodotti della tradizione locale aspettano i partecipanti, alla luce del sole che fa capolino sul mare della Penisola Sorrentina. Mentre gli artisti di srada “La Terza Classe “

L’evento non finisce qui: è il turno degli artisti di strada de “La Terza Classe” che, reduci dai successi di Italia’s Got Talent diSky Arte e dalle tourneè in America ed in Europa, come i musicisti della terza classe del titanic, suoneranno un energico folk. Ma non ci spaventiamo: la loro musica americana è tutta made in Napoli!

Il sentiero ad anello è di tipo turistico, facile ma con qualche tratto di montagna in salita. La lunghezza complessiva è di 3 chilometri con un dislivello di 150 metri. La durata è di 3 ore, quindi il tour finirà, al massimo, per le ore 21.00.

Si consiglia di indossare scarpe da trekking o da ginnastica a suola scolpita, cappellino, protezione solare, abbigliamento leggero a strati.

Il contributo di partecipazione (concerto, trekking e degustazione) è di 15 euro a persona. Formula degustazione + concerto 10 euro a persona. Bambini gratis.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi a info@prolocovicoequense.it o chiamando al 331 3102009

È possibile contattare l’organizzazione e conoscere le novità dell’evento anche sugli account facebook e instagram della Pro Loco di Vico Equense.