Il 29 dicembre 2018 si rinnova l’appuntamento annuale nella Chiesa di S. Giuseppe in Sant’Agnello alle ore 18.00 per la funzione liturgica istituita dal Rev. Don Angelo Castellano ed organizzata dalla Confraternita del Sacro Cuore di Maria e Giuseppe “per non dimenticare” il naufragio della “Marina D’Aequa”.

La cerimonia, in suffragio delle anime di tutti i naufraghi, vuole anche raccogliere in preghiera i marittimi di ogni ordine e grado.

Ho appena ultimato la lettura di un libro “I Naufraghi” – Storia d’ Italia, sul fondo del mare, regalatomi da un collega a cui sono grato perché mi ha dato l’opportunità di riflettere, meditare e ringraziare il Signore: solo negli ultimi cento anni il numero dei dispersi in mare è impressionante.

Fra i vari labari istituzionali ed associativi presenti, si è sempre distinto quello della “STELLA MARIS”, istituzione portata in Diocesi dal Canonico Rev. Don Alberto Cadolini, già Rettore della Cappella dedicata alla Madonna delle Grazie di Marina di Cassano in Piano di Sorrento.

L’attuale bandiera da lui realizzata ha conosciuto l’usura del tempo, per cui nella funzione di delegato laico, mi sono posto alla ricerca di un restauratore che potesse ripristinarla. La provvidenza ha voluto che una pia e devota famiglia offrisse alla Virgo “STELLA MARIS” una nuova bandiera che sarà presentata al pubblico e benedetta dal nostro Arcivescovo S.E. Mons. Francesco ALFANO durante la Celebrazione del 29/12 da lui presieduta. Contestualmente la bandiera storica ritornerà alla Cappella di S. Maria delle Grazie con la cerimonia di consegna agli attuali Amministratori.

Un motivo in più per partecipare numerosi, uniti nella preghiera intorno all’altare del Signore.

Auguri di buon Natale e buon 2019: Serenità e Pace – “Rinascita”

Vincenzo ASTARITA (Delegato laico “Stella Maris” Arcidiocesi C.mmare-Sorrento)