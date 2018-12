In nome della Madre lo spettacolo da non perdere di Minutolo con Alessandra Carrano “In Nome della Madre” è lo spettacolo teatrale che si svolgerà sabato 15 dicembre alle 19 nel suggestivo scenario della Chiesa di San Salvatore de’ Birecto di Atrani in Costiera amalfitana.

Interessante, per noi, l’adattamento di Alfonso Minutolo, creativo autore di Amalfi, del Romanzo di Erri De Luca , e le attrici Maria Nolli, Dina Castello e la nostra Alessandra Carrano già collaboratrice di Positanonews, per la regia di Ippolito Civale.

Autoprodotto dall’Associazione Culturale Kaleidos, racconterà un Natale alternativo, che già ha avuto successo.

Al centro dello spettacolo la storia di Miriàm/Maria di Nazeret che, da ragazza, si ritrova improvvisamente ad essere chiamata a diventare madre del figlio di Dio, Ieshu, Salvatore dell’Umanità. Nelle parole di Maria c’è il coraggio e la femminilità di una donna straordinaria che travolge ogni costume e legge per portare al termine la missione affidatale direttamente dal Signore. Maria si racconta al pubblico attraverso un lungo monologo che ripercorre tre differenti età della sua vita. L’intento dello spettacolo è quello di mettere in risalto, piuttosto che l’aspetto religioso, l’aspetto umano e realistico di questa storia, il coraggio, le emozioni e le sofferenze di Miriàm, l’amore profondo di una madre per un figlio.

L’ evento «In Nome della Madre» rientra nella III edizione di “Stelle Divine – Festival del Mediterraneo” promossa dal Comune di Atrani.