Nocera Inferiore: torna “la corsa dei Babbo Natale”.

Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, si terrà a Nocera Inferiore, il simpatico evento “la Corsa dei Babbo Natale” che prenderà il via alle 08:30 di domenica 15 dicembre dal piazzale della Chiesa San Giovanni Battista. Alla manifestazione in versione sportiva, potranno partecipare tutti coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni, che si dovranno cimentare in un percorso di 2,1 km da effettuare per 5 volte ed anche le famiglie che, in un circuito ridotto, avranno l’occasione di prendere parte alla festa. A tutti i partecipanti saranno offerti gadget, tra cui il cappello di Babbo Natale e ristoro. Per la gara podistica è richiesto il certificato medico non agonistico ed è prevista l’iscrizione presso la Segreteria della Parrocchia, venerdì 13 dicembre dalle 18:30 alle 20:00, ad un costo di 5 euro mentre, per la passeggiata podistica per le famiglie, il costo è di 2 euro di cui la metà sarà devoluta in beneficenza.