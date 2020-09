Nocelle (Salerno). Il 14 settembre ci sarà la Festa per l’Esaltazione della Santa Croce sul Sentiero degli Dei, in ricordo del ritrovamento della vera croce di Gesù da parte di Sant’Elena. Il giorno 14, come evidenzia anche un post pubblicato sul profilo Facebook dedicato alla Madonna del Carmelo di Nocelle, si terrà prima, alle 11 del mattino, una Santa Messa Solenne e poi un’altra funzione ci sarà anche alle 19.30.

Si avvicina la festa della Santa Croce, la festa titolare della nostra chiesa di Nocelle!

Ecco il programma; vi invitiamo a prendere parte alle varie celebrazioni in onore della Santa Croce. O Vergine Maria, Madre Addolorata, mentre eri ai piedi della Croce, Gesù ti ha affidato ciascuno di noi: per questo, Madre di Gesù e Madre nostra, là dove non sappiamo accettare la volontà del Padre, là dove ci sentiamo abbandonati, incompresi, sii Tu accanto alla nostra croce e aiutaci a portarla con amore. Amen.

Come riporta lo stesso post, le celebrazione per la festa sono iniziate venerdì 4 settembre. Si ricorda infine, che a causa del distanziamento imposto dalle restrizioni anti-Covid, la capienza massima della Chiesa di S. Maria delle Grazie per la celebrazione del 14 settembre sarà di massimo 70 persone.