Nick The Nightfly: la voce di Radio Monte Carlo il 12 luglio in concerto all’IsolaVerde (Salerno)

Sarà “The Voice” ovvero “Nick The Nightfly Quintet” ,che presenta il nuovo cd “Be YourSelf “.Deejay radiofonico per Radio Monte Carlo, venerdi 12 lugio alle ore 21 .00 ,ad aprire la stagione dei concerti del “MoroSummer 2019”.Una serie di importanti appuntamenti targati Pub “Il Moro” che partiranno dalla splendida location di Pontecagnano Faiano (Salerno) per poi trasferirsi ,a Cava de’ Tirreni , presso il Complesso Monumentale di S. Giovanni .Tutti i concerti saranno presentati dal giornalista Antonio Di Giovanni

Gli ospiti illustri nell’album “Be YourSelf “.sono numerosissimi e sono il frutto delle collaborazioni e delle amicizie nate nella lunga carriera di Nick The Nightfly, sia come musicista che come noto conduttore radiofonico: Incognito, Nicola Conte, Fabrizio Bosso, Paula Morelenbaum, i Cluster, Bebo Ferra, Roberto Taufic, Ernesto Lopez, Toti Panzanelli e tanti altri .Sarà un viaggio nella musica e negli stili che vi porterà dall’Italia al Brasile, passando per Parigi, New York, Chicago e ovviamente per la Scozia, terra natale di Nick the Nightfly.

Nick The Nightfly,oltre ad essere un eclettico conduttore radiofonico , è anche un affermato cantante musicista con una serie di cd pubblicati nel corso degli anni ed una serie di collaborazioni e concerti con artisti del calibro di Quincy Jones, Paolo Fresu , The Yellow Jackets, Sarah Jane Morris , Patti Austin, Dominic Miller, Dee Dee Bridgewater, Donald Harrison e tanti altri.Il Nick the Nightfly Quintet presenterà brani originali composti dallo stesso Nick, tra cui New York, Chicago e Brasil ,oltre ovviamente a brani del suo nuovo cd “BeYourSelf ” e cantera’ anche i successi di “Nice One” come Midnight Pasta dedicato all’ Italia e Kiss The Bride, un inno all’ amore .