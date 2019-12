NH Collection Grand Hotel Convento d’Amalfi invita tutti alla Christmas Experience

NH Collection Grand Hotel Convento d’Amalfi è il luogo ideale dove trascorrere le vacanze di Natale e vivere la magia della festa più attesa dell’anno.

NH Hotel Group regala una Christmas Experience indimenticabile con uno speciale calendario di appuntamenti ed eventi che coccolano e viziano gli ospiti di NH Collection Grand Hotel Convento d’Amalfi e non solo.

Il mare d’inverno può regalare uno scenario indimenticabile. I panorami mozzafiato della Costiera Amalfitana mostrano di giorno sfumature di azzurro incredibili mentre alla sera si accendono di luci e si trasformano in presepi viventi.

In quest’atmosfera indimenticabile, NH Collection Grand Hotel Convento d’Amalfi non è solo il luogo dove trascorrere un weekend esclusivo, all’insegna del benessere e del relax. L’hotel trasforma infatti i suoi ambienti: tutto si anima con colori natalizi per raccontare una nuova storia, quella del Natale e della sua tradizione ad Amalfi.

Durante tutto il mese di dicembre la struttura infatti ricrea al suo interno un’atmosfera unica: un percorso illuminato da luci e decorato da un vero e proprio Fil Rouge condurrà infatti gli ospiti, dall’ingresso dell’hotel fino al Chiostro e alla Terrazza dei Cappuccini, alla scoperta dell’esclusiva struttura di NH Hotel Group.

Cuore pulsante del Natale di NH Collection Grand Hotel Convento d’Amalfi il Chiostro arabo-normanno del XIII secolo che, per l’occasione, si illuminerà di bianco e rosso accogliendo nei suoi spazi e nella sua Loggia un magnifico albero.

Una sorpresa attende gli ospiti anche nelle suggestive 53 camere della struttura, compresa l’intimissima Suite dell’Eremita, un tempo luogo di meditazione dei Frati Cappuccini: in ognuna sarà presente un piccolo albero di Natale per un ambiente dove comfort e servizi garantiscono un’ospitalità e un’accoglienza uniche.

NOVITÀ DEL 2019 l’allestimento di un angolo speciale della casa di Babbo Natale, a cura di ALFONSO BALIANO Tiles. Dal 07 Dicembre al 06 Gennaio, presso il Chiostro dell’hotel, la magia del Natale prende forma con l’allestimento della speciale stanza da bagno, vista mare, di Babbo Natale, dove scattare foto e curiosare tra gli oggetti che ha scelto per rilassarsi prima di partire per la notte più magica dell’anno.

Gli appuntamenti per gli ospiti e per chi si troverà ad Amalfi in quei giorni prendono il via il 07 dicembre con un ricco programma gratuito e aperto al pubblico, presentato da Veronica Maya e dedicato a tutta la famiglia, e l’apertura dei Mercatini di Natale firmati dall’NH Collection Grand Hotel Convento d’Amalfi. Lungo il Chiostro profumi e sapori locali si mescoleranno all’artigianato campano, pronto a mettere in vetrina i suoi celebri presepi fatti a mano, oltre ad addobbi natalizi, veri capolavori di manifattura artigianale.

Imperdibile l’appuntamento del 22 Dicembre, con la presentazione di “BUONISSIMO” il nuovo libro de “La Prova del Cuoco” e la presenza degli autori Natale Giunta e Alessandra Spisni, che con il supporto della simpatica Veronica Maya, daranno vita ad un pomeriggio divertente e all’insegna delle Mani in Pasta!Insieme ad Alessandra Spisni, la sfoglina più famosa d’Italia e agli chef Natale Giunta e Claudio Lanuto, si potrà partecipare ad un fantastico cooking show per imparare a fare la sfoglia fatta a mano, utilizzando una pregiata selezione di farine ecosostenibili di MOLINO SUL CLITUNNO. E a seguire “BUONISSIMO DINNER” la cena a 6 Mani di Natale Giunta, Alessandra Spisni e Claudio Lanuto che proporranno alcune delle ricette presenti nel libro. Costo euro 60 a persona. Posti Limitati.

ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELL’INDIMENTICABILE CHRISTMAS EXPERIENCE 2019/2020 ALL’NH COLLECTION GRAND HOTEL CONVENTO DI AMALFI:

7 DICEMBRE 2019

– Ore 16.00 Apertura Mercatini di Natale

– Ore 16.00 Spettacolo di Veronica Maya “ Veronica Maia racconta Esopo tra favola e musica”

– Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio di cioccolata a cura della Pasticceria Pansa

– Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio di giardinaggio a cura di Francesco Esposito

– Dalle 17.00 alle 19.00 Caro Babbo Natale …Consegna delle letterine di Natale da parte dei bambini e foto.

– Ore 17.00 Accensione albero di Natale al Chiostro con “momento goloso” a cura del Maestro Favio Gargiulo dell’Accademia Antico Fienile di Molino Sul Clitunno

– Ore 20.00 Chiusura mercatini

8 DICEMBRE 2019

– Ore 17.00 Apertura Mercatini di Natale

– Dalle ore 17.30 alle 18.30 Laboratorio di giardinaggio a cura di Francesco Esposito

– Dalle ore 17.30 alle 18.30 Laboratorio di biscotti a cura di Claudio Lanuto

– Ore 18.30 Concerto presso la Chiesa di San Francesco dal titolo “Christmas time is here” a cura del Maestro Lorenzo Apicella e Francesca Fusco

– Ore 21.00 Chiusura mercatini

21 DICEMBRE 2019

– Ore 17.00 Apertura Mercatini di Natale

– Ore 18.30 Spettacolo musicale a cura del Gruppo Folk di Furore “ SecaCorne”

– Ore 21.00 Chiusura mercatini e fine evento

22 DICEMBRE 2019

– Ore 17.00 apertura mercatini

-Ore 17.30 Presentazione del libro “Buonissimo” a cura di Natale Giunta e Alessandra Spisni. Conduce Veronica Maya.

– Ore 18.00 cooking show al Chiostro con Laboratorio di Pasta a cura di Alessandra Spisni, Natale Giunta e Claudio Lanuto con le farine di MOLINO SUL CLITUNNO

– Ore 20.00 Cena a sei mani dal titolo “BUONISSIMO DINNER” a cura di Natale Giunta Claudio Lanuto e Alessandra Spisni. Costo €60 per pax. Posti limitati. Si consiglia di effettuare la prenotazione

al numero T. +39 089 873 67 11

-Ore 21.00 Chiusura mercatini

La Magia del Natale anche a tavola … durante il soggiorno, i sapori tradizionali della cucina mediterranea coccoleranno i palati degli ospiti grazie alla maestria del Resident Chef Claudio Lanuto che aspetta gli ospiti con una serie di eventi culinari presso il Ristorante dei Cappuccini, per regalare alla magia del Natale al Convento di Amalfi, momenti di gusto e del piacere:

24 DICEMBRE 2019 dalle 19.00 alle 24.00

Special event: «Christmas’ Eve Menu». Costo €70 a persona vini esclusi.

25 DICEMBRE dalle 12.00 alle 15.00

Special event: “Christmas Menu”. Costo €70 a persona vini esclusi.

Per entrambi gli appuntamenti culinari, i posti sono limitati e si consiglia di effettuare la prenotazione al numero T. +39 089 873 67 11

NH Collection Grand Hotel Convento d’Amalfi promette di regalare un Natale anche a misura di bambino. L’8 e il 22 dicembre è attesissimo l’arrivo di Babbo Natale che avrà in serbo un piccolo dono per ogni buona azione.

Chiude le festività natalizie la notte di Capodanno. Il 31 dicembre sarà possibile aspettare l’inizio del nuovo anno con lo speciale menù del Cenone. La serata continua poi con lo spettacolo “Il Capodanno con l’operetta” di Stefano Armani e Romina Novi e con giochi pirotecnici allo scoccare della mezzanotte, eccezionale appuntamento dalla Terrazza dei Cappuccini. Posti limitati. Si consiglia di effettuare la prenotazione al numero T. +39 089 873 67 11