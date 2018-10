NEL GOLFO DI SORRENTO DUE NAVI MARELLA DREAM E WIND SURF

Il turismo crocieristico nel golfo di Napoli segue e non è da meno a quello via terra, in particolare a Sorrento approderanno quasi a giorni alterni, navi, fino a novembre inoltrato. Oggi 19 ottobre ben due navi che sbarcheranno 1800 passeggeri circa, con l’ausilio di navette supplementari che arriveranno dai battellieri di Amalfi. Wind Surf è rimasta tutta la notte, consentendo ai suoi passeggeri di trascorrere la serata in locali di Sorrento, mentre Marella arriva all’alba e riparte al tramonto.