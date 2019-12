Oggi si rinnova l’appuntamento annuale di “Per Natale regala affetto“, grazie al quale nelle piazze delle città principali, ci si scambieranno abbracci e parole di conforto per contrastare questa società caratterizzata da una incresciosa apatia e egoismo. La manifestazione vuole essere un invito ad abbracciare, ad amare il prossimo, chiunque esso sia senza alcuna distinzione, per poter capire che anche con un semplice gesto si puó cambiare la vita propria e degli altri. Trova nella pagina Facebook dedicata la città più vicina a te, scopri tutti i dettagli (luogo, orari, ecc.) e per Natale regala anche tu abbracci.