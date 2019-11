Il Natale a Massa Lubrense. Ecco tutti gli appuntamenti

Massa Lubrense. “Il programma Natalizio è definito un ricco calendario di arte, musica e spettacolo – dichiara l’assessore Giovanna Staiano con delega a turismo ed eventi – tutto arricchito dalle artistiche luci natalizie e tutto dettagliato nella bellissima brochure realizzata da Valeria Santoro; oltre a quanto organizzato dalle associazioni di volontari, dalle Proloco, avremo per molti giorni di dicembre i tradizionali mercatini a piazza Ludovico da Casoria, dal giorno di Natale inizieranno le commedie esilaranti organizzate dai gruppi teatrali di Pastena e Torca. L’amministrazione comunale organizzerà momenti di incontro, dove ancora una volta la musica fungerà da protagonista. Tanti i giovani musicisti che si esibiranno, presenti come oramai da qualche anno nella programmazione i concerti della Banda musicale del comune di Massa Lubrense. Detti appuntamenti si svolgeranno tutti dal 6 dicembre in poi, allorquando, oramai come da tradizione ci sarà l’accensione degli alberi di Natale e di tutte le luminarie del territorio. Contestualmente all’accensione Francesca Maresca sotto l’albero interpreterà alcuni tra i più bei brani della tradizione natalizia per poi continuare il concerto in chiesa. Le luminarie saranno semplici e simboliche, presenti in tutte le frazioni del territorio proprio per far sentire ovunque l’aria di festa, saranno inoltre con fari architetturali illuminate le chiese di Massa, S. Agata e Monticchio. Eventi per un pubblico di ogni età, tanti anche i momenti riservati ai bambini i quali riscopriranno la magia del Natale nelle piazze dove potranno lasciare la letterina a Babbo Natale, ricevere il dono dalla befana, ascoltare le musiche più belle dei film Disney, passeggiare e scoprire con la merenda itinerante e tanti altri momenti di gioia e condivisione. Una comunità che si ritrova per un Natale vissuto nell’orgoglio di essere protagonisti della sua crescita, ogni uno con un proprio contributo di solidarietà, animata con manifestazioni sobrie che danno il senso, tutto massese, di coralità e di gioia”.

Clicca qui per visualizzare tutto il programma: Natale a Massa Lubrense