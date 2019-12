Natale a Castellammare: Mario Venuti, Alexia, Andrea Sannino ed Enrico Ruggeri

Ci saranno anche Mario Venuti, Alexia, Andrea Sannino ed Enrico Ruggeri, tra gli artisti che si esibiranno per gli eventi organizzati per festeggiare il Natale a Castellammare di Stabia. Il programma degli eventi è stato presentato stamattina, 5 dicembre, dal sindaco del paese in provincia di Napoli, Gaetano Cimmino, affiancato dal direttore artistico, Enrico Ercolano. Concerti ed eventi sono in programma dal 7 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020. Il primo sarà quello del 7 dicembre, per la Festa dell’Immacolata, con l’esibizione de “I Ditelo Voi” sull’arenile, la processione religiosa della Madonna dell’Immacolata Concezione e La Notte della Tammorra.

Nell’Auditorium del liceo Siveri il 17 dicembre sarà la volta del concerto di Mario Venuti, mentre il giorno dopo toccherà ad Alexia; seguiranno nei giorni successivi le esibizioni di Tosca D’Aquino e Massimiliano Gallo (19 dicembre) e Mimmo Maglionico & PietrArsa (il 20 dicembre) nella Concattedrale. Il 31 dicembre Radio Marte con Irene Fornaciari faranno compagnia agli ospiti per il Capodanno e il 2 gennaio, sull’arenile, si esibirà il cantante Andrea Sannino. Ultimo evento in programma, quello del 4 gennaio 2020, ancora sull’arenile: il concerto di Enrico Ruggeri.

Gli eventi per Natale 2019 a Castellammare di Stabia

Sabato 7 dicembre

Centro Antico e Villa Comunale – Ore 20.00

Processione della Madonna dell’Immacolata Concezione

Arenile – Ore 21.00

Faiello in concerto – Notte della Tammorra

Arenile – Ore 23.00

Spettacolo di cabaret con I Ditelo Voi

Arenile – Ore 24.00

A seguire Falò dell’Immacolata

7-8-14-15-21-22-28-29 dicembre e 4-5-6 gennaio

Monte Faito – Ore 10.00-17.00

“Fare Natale al Faito” – Fiera enogastronomica

Giovedì 12 dicembre

Teatro Supercinema – Ore 18.00

Castellammare 1958 – Il cinema, la tv e la piccola città

Sabato 14 dicembre

Centro storico -Villa Comunale – Ore 18:30

“Accensione dell’albero di Natale”

Parata iniziale con la Street-Band Zastava Orkestar e artisti di strada. Il corteo in festa attraverserà le vie del centro storico con partenza da Piazza Orologio e arrivo in Villa Comunale dove sarà acceso l’albero di Natale.

A seguire Fuochi d’Artificio.

Martedì 17 dicembre

Auditorium Liceo “Francesco Severi” – Ore 20.30

Mario Venuti – Solo

Mercoledì 18 dicembre

Concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello – Ore 19.00

Inaugurazione del Presepe Stabiese

Auditorium Liceo “Francesco Severi” – Ore 20.30

Alexia – Live Acustico

Giovedì 19 dicembre

Teatro Karol – ore16.30

“Suoniamo la citta” – Il riciclo nella tradizione a cura dell’istituto comprensivo “Francesco Di Capua” promosso da S.I.A.E. e MIBAC

Concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello – Ore 20.30

Massimiliano Gallo e Tosca D’Aquino accompagnati da un coro gospel in “Concerto di Natale”

Venerdì 20 dicembre

Concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello – Ore 20.30

Mimmo Maglionico & PietrArsa in concerto con la partecipazione di Lalla Esposito

Domenica 22 dicembre

Cappella Sant’Anna – Salone Viviani – Ore 18.00

“A Christmas pop-rock Celebration” – L’orchestra giovanile 88MusciLab diretta dal M° Sebastiano Cascone M° Maria Ruggi eseguirà brani della tradizione natalizia.

Concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello – Ore 21.00

The Voice of Victory – Coro Gospel da Atlanta (USA)

Martedì 24 dicembre

Villa Comunale, Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele – Ore 10.00-13.00

Artisti di Strada – Casetta di Babbo Natale – Flashmob musicale a cura della Ass. Culturale Funneco

Giovedì 26 dicembre

Auditorium Liceo “Francesco Severi” – Ore 10.00

Lezione Concerto “Concerto di Natale” – Orchestra Sinfonica e coro del Liceo Scientifico F. Severi di Castellammare di Stabia e il Corpo di Ballo del Liceo “Pascal” di Pompei

Sabato 28 dicembre

Chiesa di Gesù e Maria – Ore 20.30

Mario Maglione in concerto. Dopo la sua ultima tournee in Giappone propone il suo concerto sulla storia della canzone napoletana.

28-29-30 dicembre

Scuola IV Circolo Annunziatella – dalle ore 17.00 alle 21.00

Presepe Vivente del Quartiere Annunziatella

Martedì 31 dicembre

Villa Comunale – Ore 22:30

Arozarena Soul Series in concerto

Irene Fornaciari & Megahertz “I Colori del Soul” Live

Radio Marte – DJ set Rino De Niro e Giovanni Piscopo

Animazione e vocalist: Gigi Soriani e Gigio Rosa

Fuochi d’artificio di Capodanno dopo la mezzanotte

Giovedì 2 gennaio 2020

Arenile, Villa Comunale – Ore 21.00

Concerto di Andrea Sannino André 2.0.2.0. live tour

Sabato 4 gennaio 2020

Arenile, Villa Comunale – Ore 21.00

Enrico Ruggeri – Electric Ama Tour 2019

