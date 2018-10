NASpI Week: A Sorrento una settimana dedicata ai lavoratori stagionali per aiutarli con le pratiche di disoccupazione

Un intera settimana dedicata ad assistere i lavoratori per la compilazione delle pratiche di disoccupazione Naspi. Questa l’iniziativa messa in piedi a Sorrento dall’ufficio Ital-Uil diretto dal segretario generale della Uila Sorrento Luigi Di Prisco. Per venire in contro alle esigenze dei lavoratori la sede ubicata in Sorrento alla Via Dell’Accademia n. 36 (centro storico – palazzo dove è collocato il mini market Casal) effettuerà delle aperture straordinarie nei seguenti giorni: 2 Novembre dalle 10.00 alle 18.00 – 3 Novembre dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00 – 5 e 6 Novembre dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00 – 7 Novembre dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19,00. Tutti i lavoratori stagionali, una volta terminato il loro contratto di lavoro, per inviare la propria pratica di Naspi devono presentare al Patronato i seguenti documenti: Carta identità e codice fiscale, una busta paga inerente l’ultimo rapporto di lavoro per il quale si richiede la disoccupazione e il modello inps SR163 timbrato e firmato dalla banca o dalla posta dove il contribuente detiene il suo conto corrente o libretto di risparmio.

Per chi chiede anche gli assegni famigliari occorre l’ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi e i codici fiscali di tutto il nucleo familiare.