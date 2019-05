Nasce Ensuenos, il primo cigar event di Sorrento

Sorrento. Una due giorni immersi nelle bellezze della penisola sorrentina. Nasce Ensueňos, l’evento da sogno dedicato alla cultura del fumo lento e organizzato dal Cigar Club Sorrento con il patrocinio morale del Cigar Club Association. Venerdì 14 e Sabato 15 Giugno, infatti, Ensueňos offrirà ai suoi ospiti 3 momenti a cui è possibile partecipare dietro iscrizione entro il 7 giugno: una fumata vintage dal nome “Smoking in Sorrento”, una fumata in barca al largo dei Faraglioni dal nome “Discovering Capri” e una serata di Gala conclusiva che prende il nome stesso dell’evento “Ensuenos Gala Dinner”. «Godersi un ottimo sigaro cullati dalle onde del mare e ammirando Capri è una delle mie passioni preferite – spiega il presidente del Cigar Club Sorrento Giuseppe Liguori – ed è questo momento unico che ho voluto condividere dentro Ensueňos e che fa di questo evento non il solito evento per gli appassionati di sigari come me».

Un’esperienza meravigliosa alla scoperta di uno dei paesaggi più belli e ambiti del mondo. Ospiti d’onore saranno il campione Habanos World Challange 2019 Aurelio Tufano, il presidente del C.C.A. Francesco Minetti e molti amici presidenti dei vari cigar club italiani.