Napoli running 2019, Sorrento – Positano: uno scenario stupendo per due meravigliose gare!

Anche quest’anno torna il consueto appuntamento con una delle manifestazioni più ambite dai podisti. Il 1° dicembre, infatti, si terrà l’undicesima edizione della Sorrento – Positano che prevede 2 diversi percorsi per permettere, a tutti gli atleti che vogliono fare un’esperienza unica, di correre in uno dei panorami più suggestivi del mondo! La partenza della Ultra Marathon di 54 km è programmata alle ore 07:00 da piazza Angelina Lauro mentre, a seguire, La Panoramica di 27 km prenderà il via alle ore 09:00. Inoltre, subito dopo la Panoramica ci sarà un’ulteriore gara di 2 km, la Family Run and Friends, senza classifica ed aperta a tutti! Non resta che augurare agli atleti e non un sano agonismo, tanto divertimento e una condizione meteo favorevole!