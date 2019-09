Dal 13 al 22 settembre, sul Lungomare di Napoli, saranno 10 giorni dedicati alla pizza grazie all’happening più grande d’Italia, il Napoli Pizza Village.

Saranno 50 i forni a dare vita all’evento che oramai ha raggiunto fama internazionale dopo aver vinto il premio come miglior Food Festival al mondo al The FestX Awards 2018 di Los Angeles, formando una gigantesca pizzeria sul lungomare partenopeo, creando uno spettacolo suggestivo e unico al mondo.

Oltre 280 i pizzaioli che si alterneranno ai forni del villaggio, su un’area di 30.000 mq, nella preparazione di circa 120.000 pizze. Marinara e Margherita per tutti, ma ogni pizzaiolo offrirà anche una specialità nel proprio menù, creando così un’appetitosa sfida.

Una full immersion nel mondo della pizza dove i piccoli imparano non solo la storia del cibo più popolare al mondo ma anche ad impastare ed infornare (Pizza Kid), i grandi apprendono i segreti per fare la pizza in casa grazie a Rossopomodoro (Pizza Class) e appassionati e addetti ai lavori scoprono le nuove proposte di Maestri Pizzaioli nazionali e stranieri (Pizza d’Essai).

Ma Napoli Pizza Village, al quale partecipano più di un milione di persone (dato 2018), non è solo un evento gastronomico ma anche musicale. Il merito è anche della radio ufficiale RTL 102.5 che trasmette tutti i giorni dal suo track, al centro del Napoli Pizza Village, sul Lungomare Caracciolo, e ospita sul palco i nomi più famosi del panorama musicale italiano ogni sera con uno spettacolo gratuito .

Ma il Napoli Pizza Village, da sempre attento all’ambiente, da quest’anno distribuisce solo materiale compostabile e biodegradabile, secondo l’ordinanza del plastic free e propone un nuovo piano di mobilità sostenibile per raggiugere il Lungomare.