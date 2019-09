Napoli: Bufala Fest! Marco Carta, Peppe Iodice, buon cibo e tanto altro...

In occasione del “Bufala Fest – Non solo Mozzarella” Via Caracciolo si è trasformata in un’incantevole passerella e centinaia di persone, ogni sera fino all’8 settembre, possono passeggiare sul lungomare, arricchito da oltre cinquanta stand, ognuno con una tipica proposta della cucina partenopea. Primi piatti a base di carne di bufala, secondi, dolci e caffè, con la partecipazione straordinaria delle pizzerie centenarie che da generazioni portano avanti la tradizione della Margherita Filante. Un settimana ricca di eventi, con l’alternarsi di artisti internazionali, ospiti speciali e chef stellati. Ieri ad allietare la serata, Peppe Iodice, comico di Made In Sud, che ha coinvolto tutto il pubblico presente. Si sono esibiti vari artisti emergenti: Luca Sorrento, Andrew Good, Federica Raimo, giovani grintosi con la voglia di far conoscere la loro voce. Ospite d’eccellenza Marco Carta, che ancora una volta é riuscito a regalare forti emozioni ai tanti fan arrivati sin dalle prime ore del pomeriggio per potersi accaparrare un posto in prima fila.

Non un semplice evento, non una semplice sagra, il Bufala Fest è una vera e propria unione di sentimenti per valorizzare il territorio, le bellezze e le tradizioni napoletane. Non perdetevi le prossime serate!