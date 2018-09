NAPLES SHIPPING WEEK. TERZA GIORNATA. PALAZZO DORIA

Intense e frenetiche le giornate di lavoro dedicate al mare ai porti alle coste,si susseguono nei loro disparati argomenti nelle varie pregiate sedi. La terza giornata gli inviati di Positanonews sono stati a palazzo Doria sede prestigiosa della Università Parthenope, per parlare di Management innovation and regulatory framework for the Environmental Sustainability Seaports. Insights and challenges in the Blue Growth path.

Era prevista la presenza del Dott. Mattioli presidente della CONFITARMA, confederazione armatori italiani, ma per ragioni sopraggiunte non ha potuto partecipare. Il dott. Mattioli è sorrentino figlio di Donna Maria Laura Cafiero, titolare della Scinicariello Shipping Company, lo avremmo intervistato con enorme piacere.

Interessante incontro con la prof Maria Lekakou docente della Università ddell’Egeo, per i problemi di collegamento marittimo con la miriade di isole greche.

Negli ultimi 30 anni, la sostenibilità ambientale in ambito marittimo-portuale è stata oggetto di una crescente attenzione da parte di studiosi ed operatori. In particolare, tutti i seaport stakeholders, fra cui autorità portuali (AP), policy-makers, port users e le comunità locali, sono chiamati, in un quadro normativo in continua evoluzione, ad investire risorse sostanziali per raggiungere un’elevata competitività nel rispetto dell’ambiente. Una competitività non limitata alle singole realtà portuali o aggregazioni sistemiche delle stesse, ma una competitività giocata lungo la filiera logistico-portuale in cui la connettività fra unità organizzative diventa sempre di più la chiave del successo o dell’uscita dal mercato.

In un quadro normativo, sovente frammentato, i porti dovrebbero dotarsi di logiche, metodi e strumenti di direzione, coordinamento, controllo e reporting (DCCR) per il governo consapevole delle organizzazioni pubbliche e private che concorrono a definirne i labili confini. Dunque, misure efficaci indirizzate alla compliance normativa sulla sostenibilità ambientale dei porti, nonché al conseguimento di elevate performance e di creazione e mantenimento del valore nel tempo dei sistemi portuali accogliendo le sfide della Blue Growth (BG).

Sul tema DCCR nei porti, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, che vanta una rinomata tradizione negli studi marittimi, organizza a Napoli nel prestigioso complesso monumentale di Villa Doria d’Angri, il Convegno Internazionale “Management Innovation e Regulatory Framework for the Environmental Sustainability Seaports. Insight and Challenges in BG Path”, dove accademici di Università italiane e straniere e practitioner, si incontreranno per discutere, alla luce delle novità legislative, delle principali implicazioni organizzative e gestionali per porti, territorio e Compagnie di navigazione marittima e, più in generale, per l’intero cluster marittimo-portuale.

L’evento scientifico, grazie anche a risultati di ricerche svolte dai relatori, fornirà nuovi ed interessanti spunti per una pragmatica argomentazione dei futuri percorsi di sviluppo da intraprendere.

Keywords: Management Innovation, Environmental regulations, Environmental sustainability, Port management control, Blue Growth

09:00 Registrazioni

10:00 Indirizzi di saluto

Alberto Carotenuto Magnifico Rettore, Università degli Studi di Napoli Parthenope

Marco Esposito Direttore Dipartimento Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Parthenope

Pietro Spirito Presidente, AdSP Mar Tirreno Centrale

Mario Mattioli Presidente, CONFITARMA

10:30 Presiedono ed introducono i lavori

Assunta Di Vaio, Professore Associato di Economia aziendale, e Francesca Salerno, Professore Associato di Diritto della navigazione

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

I track – La prospettiva normativa

Ralph De Wit

Professore ordinario di Diritto marittimo e dei trasporti, Università di Brussels – Università di Anversa

Silvio Magnosi

Ricercatore di Diritto della navigazione, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Massimo Deiana

Professore ordinario di Diritto della navigazione, Università degli Studi di Cagliari – Presidente, AdSP del Mare di Sardegna

II track – La prospettiva economico-manageriale

Hassiba Benamara

Funzionario affari economici, Trade Logistics Branch – United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Patrick Verhoeven

Direttore generale, International Association of Ports and Harbors (IAPH) – Coordinatore, World Ports Sustainability Program (WPSP)

Maria Lekakou

Professore ordinario di Economia marittima, Università dell’Egeo

Luisa Varriale

Professore associato di Organizzazione aziendale, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

13:00 Panel Discussant

Umberto Masucci

Presidente, Propeller Club