Nando Varriale Un comico in famiglia al Teatro Mario Scarpetta a Ponticelli

Nuovo appuntamento al Teatro Mario Scarpetta di Strada Provinciale Madonnelle a Ponticelli domenica 6 maggio alle ore 19.00 con Nando Varriale ed il suo spettacolo “ Un comico in famiglia ”. Un cabarettista molto apprezzato dal pubblico nazionale che nell’accogliente sala gestita dall’ Associazione Partenope presieduta da Giovanni Vigliena, proporrà uno spettacolo divertensissimo che punta la sua attenzione in maniera satirica e pungente sulla famiglia. Al centro della narrazione comica di Nando Varriale: incomunicabilità, progresso o falso progresso, rapporti inter familiari, discussioni e incomprensioni post matrimoniali. Capitolo a parte, il rapporto con i figli, tanto amati e tanto sconosciuti,chiusi ormai in una sorta di autismo tecnologico. Lo spettacolo si propone all’insegna della sana risata, riservando però un pensiero riflessivo sui tanti problemi che possono attanagliare una famiglia “normale”. Info e prenotazioni al 3471251700.