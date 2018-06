MUSICADAUTORE di Gigione Maresca KITCH …MEGLIO CHIC di Gimax

Incontriamo Manuela Zero tra una pausa di lavoro e nuove proposte artistiche

Ciao Manuela Come va?

“Tutto bene si lavora per un messaggio musicale rivolto ai giovani.

Scopro la nuova Manuela.

Si ricomincia sempre da “Zero” e si fa centro

con il ritmo e le idee, la buona musica e lo stile inconfondibile della nuova Manuela.”

Il progetto nuovo ?

“Un progetto senza alcuna casa discografica realizzato con i phone al costo di 50 euro dal mio ragazzo Mirko Gancitano, il produttore musicale é Emiliano Palmieri. Così racconta ai nostri microfoni Manuela Zero.”

Parlaci di questa esperienza …

“È un progetto che nasce dalla voglia di emergere facendola da soli, e con l’aiuto anche di molti personaggi che ho incontrato durante la mia vita c’è la stiamo facendo,abbiamo il sostegno di Raffaella Carrà, Leonardo Pieraccioni, Sergio Friscia, Pamela Prati, Gabriele Cirillo, tanti davvero tanti.Nomi di artisti simpatici e di grandissimo livello.”

Diamo qualche spiegazione sul pezzo cosa vuoi dire ai tuoi fans e al tuo pubblico ?

“Il pezzo parla di cos’é Kitch e cos’é chic ed in modo ironica vuole parlarci di come stiamo diventando, di quello che siamo, di quello che stiamo diventando. Saremo su Hit Mania estate adesso i primi giorni di luglio, siamo su i tunes. Il nistri lavoro mi piacerebbe fosse un messaggio per incoraggiare la gente ad aiutarci,siamo su I tunes se e con 99 centesimi possiamo con l’aiuto di tutta la penisola salire in classifica, ma abbiamo bisogno del sostegno di tutti. mi piacerebbe che finisse con questa frase divertente.

Se mi compri sei tanto chic.

Se non mi compri sei un poco bitch.

Se sei Kitch fammi comprare così divento rich.”

Prossime tappe musicali e artistiche ?

“Abbiamo scelto come data ufficiale del tour Salerno la notte bianca alle 22 il 7 luglio, quindi la penisola non può mancare.

Amo la costiera amalfitana e sorrentina.”